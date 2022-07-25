Россия является важным партнером Ирана. Она помогает стране и ведет более мудрую политику, чем Запад. Об этом в интервью газете Kayhan заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велояти.

«Китай и Россия не подписали с нами договора о братстве, но они тоже действуют исходя из своих интересов, но более мудро, чем западники. Сегодня в Азии есть три важные державы — Иран, Россия и Китай, — которые независимы и противостоят экспансионизму Америки и Запада», — сказал он.

Али Акбар Велояти ответил на критику за отношения с Россией, Китаем и Индией. Он отметил, что эти страны обладают передовыми технологиями, в которых заинтересованы иранские власти, и, в отличие от западных государств, много раз приходили на помощь.

Чиновник обвинил Запад в том, что он под давлением США «всегда распространял лживую пропаганду» против Ирана, оказывал политическое давление и не останавливался ни перед чем, чтобы ослабить страну.