Мир 29 ноября 2023, 08:19 Политика Байдена не сможет побороть масштабную проблему наркомании в США Американист Дудаков: Байден не решит проблему с наркотической эпидемией в США Unsplash

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Президент США Джо Байден отказался от борьбы с наркокартелями и не планирует решать вопрос растущей наркомании среди американцев. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что вопрос опиоидов и отношений с Мексикой и Китаем будет играть важную роль в предвыборной гонкев Америке. По его словам, число наркоманов в штатах растет с каждым годом.

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«Фентаниловая карта играет против Джо Байдена и демократов — в США действительно сейчас серьезный кризис с опиоидами, сотни тысяч людей погибают от передозировок», — отметил Дудаков.

Эксперт добавил, что США давно стали рынком для сбыта наркотиков. В качестве способа улучшения ситуации американист назвал борьбу с наркокартелями и укрепление границ с Мексикой. По его мнению, Байден решил отложить в сторону все проблемы, связанные с наркоторговлей.

«Именно поэтому фентаниловую карту разыгрывают республиканцы», — заключил политолог.

Ранее Байден обсудил с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы наркотиков и иммиграции. Во время личной встречи американский лидер указал на необходимость освоения новых «легальных путей» въезда в США.