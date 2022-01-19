Политик Зигмар Габриэль: Россия осталась в выигрыше из-за отстранения ЕС от переговоров по безопасности

Бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что Россия выигрывает от пассивной позиции Европы по гарантиям безопасности. По его словам, ЕС следовало бы стать стороной переговоров, но вместо этого они отдали инициативу США, написала газета Tagesspiegel.

«Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», — процитировала «Политика сегодня» слова Габриэля.

Бывшей вице-канцлер отметил, что отстраняясь от консультаций, Европа показывает, что действительно является только предметом переговоров, а не их частью.

Ранее сообщалось, что Россия, США и НАТО провели серию встреч по вопросам безопасности. Власти РФ предложили проекты договоров, которые подразумевают отказ Североатлантического альянса от расширения.