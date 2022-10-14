Японский политик Судзуки раскритиковал заявление Зеленского о Курилах | 360°

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Японский политик Судзуки раскритиковал заявление Зеленского о Курилах

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Японский политик Мунэо Судзуки высказался против заявления президента Украины Владимира Зеленского, который намекнул, что Курильские острова должны перейти Японии. Об этом сообщило издание Daily Moscow со ссылкой на Yahoo News Japan.

Зеленский заявил, что «Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Японии, включая северные территории».

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Судзуки считает, что слова президента опасны, так как могут спровоцировать Россию. Он добавил, что подобные вопросы должны решаться путем переговоров.

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