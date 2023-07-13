Мир 13 июля 2023, 16:08 Политик Стариков заявил, что Зеленский на саммите НАТО не смог совладать с эмоциями

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Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе вел себя противоречиво, вероятно, потому, что не мог справиться с собственными эмоциями. Об этом радиостанции Sputnik рассказал писатель, политик Николай Стариков.

Он прокомментировал сообщения о том, украинский президент во вторник, 11 июля, грозился не явится на заседание, посвященное взаимодействию Украины и НАТО. Вероятно, Владимир Зеленский ожидал другого приема, поэтому вспылил. Но на следующий день он смягчился.

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«Потеря самообладания — думаю, что произошло именно это. Но потеря самообладания произошла после потери чувства реальности. Украинские политиканы, деятели киевского режима почему-то посчитали, что являются не пешками, а игроками на мировой шахматной доске», — сказал политик.

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