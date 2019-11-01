  • Политик сравнил истории ликвидации аль-Багдади и бен Ладена

    01 ноября 2019, 17:26

    Ирина Нагайникова

    Политик Николай Стариков провел параллель между гибелью главы ИГ* и лидера «Аль-Каиды»**. Он допустил общий источник финансирования этих организаций, сообщил «Царьград» со ссылкой на эфир программы «По сути дела» «Радио КП».

    Стариков отметил, что вокруг очередного сообщения о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главы ИГ*, разыгрался целый спектакль.

    По словам политика, «есть все основания и много информации о том, что эту организацию спонсируют те же американские спецслужбы, которые раньше спонсировали „Аль-Каиду“». Он допустил возможность, что США «все время создают новые бренды», с которыми можно было бы бороться.

    Стариков указал, что причиной создания таких группировок становится необходимость выделения бюджета на их ликвидацию, а также создание ярких материалов в СМИ.

    «Пугать западного, и не только западного, обывателя кем-то надо. А тут пришла Россия. У этой организации стали печальные дни наступать. В конце концов она потерпела военное поражение», — объяснил политик.

    Стариков заявил, что смерти бен Ладена и аль-Багдади очень похожи громкими заявлениями и отсутствием доказательств. Он намекнул на возможность последствий: «Проклятье фараонов, проклятье Усамы бен Ладена может дотянуться до американских спецназовцев».

    * «Исламское государство» / ИГ / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

    ** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ