Политик сравнил истории ликвидации аль-Багдади и бен Ладена

Стариков отметил, что вокруг очередного сообщения о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главы ИГ*, разыгрался целый спектакль.

По словам политика, «есть все основания и много информации о том, что эту организацию спонсируют те же американские спецслужбы, которые раньше спонсировали „Аль-Каиду“». Он допустил возможность, что США «все время создают новые бренды», с которыми можно было бы бороться.

Стариков указал, что причиной создания таких группировок становится необходимость выделения бюджета на их ликвидацию, а также создание ярких материалов в СМИ.

«Пугать западного, и не только западного, обывателя кем-то надо. А тут пришла Россия. У этой организации стали печальные дни наступать. В конце концов она потерпела военное поражение», — объяснил политик.

Стариков заявил, что смерти бен Ладена и аль-Багдади очень похожи громкими заявлениями и отсутствием доказательств. Он намекнул на возможность последствий: «Проклятье фараонов, проклятье Усамы бен Ладена может дотянуться до американских спецназовцев».

* «Исламское государство» / ИГ / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ