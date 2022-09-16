Политик Шерин заявил, что Штаты хотят развалить Россию | 360°

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Политик Шерин заявил, что Штаты хотят развалить Россию

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Политик Александр Шерин убежден, что США настроены расчленить Россию на разные мелкие государства. Об этом сообщило издание Runews.

В качестве примера Шерин привел ситуацию с Югославией. По его словам, Штаты ищут любые предлоги, чтобы точно так же вторгнуться на территорию нашей страны.

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«Они будут искать причину. Конечная их цель — это расчленение РФ на малые государства, как это было с Югославией, и использование этих государств как сырьевого придатка», — заключил политик.

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