Политик рассказал о серьезном ущербе Германии от ответных санкций России
Как рассказал в интервью газете Rheinische Post глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг, санкции ЕС в отношении России не сильно сказываются на экономике Германии.
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«Но санкции России против Германии наносят нам наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений», — приводит издание слова собеседника.
Моринг подчеркнул, что сейчас самое важное — это поддерживать диалог с Россией. Он уверил, что восточные немцы хотят, чтобы отношения с Москвой наладились.
Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за конфликта в Донбассе и после референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России.
РФ обвинили во вмешательстве в дела суверенного государства и ввели против нее санкции. В ответ на это Москва ввела курс на импортозамещение и ввела продэмбарго.