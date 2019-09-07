Политик рассказал о серьезном ущербе Германии от ответных санкций России

Ответные ограничения со стороны России на введенные против нее санкции ЕС оказали серьезное негативное влияние на Германию.

Как рассказал в интервью газете Rheinische Post глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг, санкции ЕС в отношении России не сильно сказываются на экономике Германии.

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«Но санкции России против Германии наносят нам наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений», — приводит издание слова собеседника.

Моринг подчеркнул, что сейчас самое важное — это поддерживать диалог с Россией. Он уверил, что восточные немцы хотят, чтобы отношения с Москвой наладились.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за конфликта в Донбассе и после референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России.

РФ обвинили во вмешательстве в дела суверенного государства и ввели против нее санкции. В ответ на это Москва ввела курс на импортозамещение и ввела продэмбарго.