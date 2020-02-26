Депутат раскритиковал слова секретаря СНБО о «наступлении РФ» в Донбассе
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов недавно заявил об агрессии со стороны России. Он уверен, что страна может начать наступление на Донбассе. Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал это заявление. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он назвал эти слова «безумными и безответственными» и добавил, что такая позиция украинских властей препятствует перемирию на юго-востоке страны.
«На мой взгляд, ищутся причины для невыполнения Минских соглашений со стороны Украины», — уточнил Швыткин.
Депутат объяснил, что «они пытаются оправдать свои действия по необходимости защиты в отношении мнимой агрессии со стороны нашего государства» и добавил, что такие заявления со стороны Украины «конечно же, не соответствуют действительности».