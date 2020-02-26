Депутат раскритиковал слова секретаря СНБО о «наступлении РФ» в Донбассе

Он назвал эти слова «безумными и безответственными» и добавил, что такая позиция украинских властей препятствует перемирию на юго-востоке страны.

«На мой взгляд, ищутся причины для невыполнения Минских соглашений со стороны Украины», — уточнил Швыткин.

Депутат объяснил, что «они пытаются оправдать свои действия по необходимости защиты в отношении мнимой агрессии со стороны нашего государства» и добавил, что такие заявления со стороны Украины «конечно же, не соответствуют действительности».