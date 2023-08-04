Мир 04 августа 2023, 02:59 Политик попытался «выслать из Латвии» русскоязычного соседа и попал на разборки с полицией Sputnik Латвия: экс-депутата Знотиньшу могут наказать за жалобу на русскоязычного соседа РИА «Новости»

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Латвийский экс-депутат Сейма Рейнису Знотиньш подал жалобу на своего русскоязычного соседа. Теперь ему грозит административный процесс о мелком хулиганстве, написало Sputnik Латвия.

Знотиньш пожаловался в соцсетях, что русскоязычный сосед чуть не задушил его за просьбу говорить по-латышски.

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«Вызванная на место происшествия полиция, тем не менее, сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве, за которое ему грозит штраф до 500 евро», — указали в сообщении.

После этого в Сети обнародовали видео конфликта, на котором видно, что бывший депутат сам провоцировал соседа, называя его «ватником». Также Знотиньш угрожал выслать всех русскоязычных из страны.

Публицист Лато Лапса выступил с призывом к представителям Государственной полиции оценить действия экс-депутата на предмет разжигания национальной вражды.

Полицейские в Латвии рассылали штрафы всем, кто поздравлял знакомых с Днем Победы 9 Мая. В апреле 2023 года парламент республики ввел запрет на проведение любых мероприятий на 9 Мая.