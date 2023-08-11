Мир 11 августа 2023, 16:31 Политик Подберезкин: быстрее всего в военную операцию ЭКОВАС включится Нигерия

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При условии объявления военной операции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере быстрее всего в процесс включится Нигерия. Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, у Нигерии самые большие вооруженные силы и достаточно возможностей для их применения. В настоящий момент пока непонятно, подключатся ли к процессу США и Франция, добавил Подберезкин.

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Отмечается, что ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уттара заявил о намерении стран ЭКОВАС начать операцию как можно скорее.