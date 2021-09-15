Политик оценил заявление Блинкена об угрозе нового режима Афганистана военным США

Политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что дальнейшее пребывание в Афганистане угрожало безопасности американских военных. Об этом написало РИА ФАН.

«Он лицемерит в том плане, что с врагами так не поступают, войска так не выводят, террористическим организациям на 85 миллиардов долларов подарки не делают. Отсюда и возникают разные предположения, в том числе большое количество конспирологических теорий», — отметил Клинцевич.

По мнению политика, власти США теперь будут решать свои задачи в Афганистане с помощью спецслужб, развивая противоречия между существующими террористическими организациями. Все эти несогласия приведут к тяжелым последствиям, в том числе и для России, подытожил эксперт.