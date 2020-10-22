Политик оценил попытки болгарских СМИ сорвать «Турецкий поток»

«Я не эксперт в строительстве газопроводов, но на 100% уверен, что это болгарское нечто под названием „Боец“ тоже не эксперты в прокладке подобных сооружений», — заметил собеседник издания.

По его словам, он абсолютно убежден в том, что люди, которых напрямую финансирует американское посольство в Болгарии, обязательно найдут какие-то несовершенства в подобных проектах.