Политик назвал отказ в визе США российскому послу политическим хамством
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что невыдача американской визы послу из России — это политическое хамство. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Аргументы и Факты», сенатор считает это грубым нарушением международного права. Он добавил, что в Америке предлагает вести переговоры на важную тему и при этом «суют палки в колеса по формальным основаниям».
По мнению Морозова, это означает, что «реальные решения американцев не очень волнуют».