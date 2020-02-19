Политик назвал отказ в визе США российскому послу политическим хамством

По данным сайта «Аргументы и Факты», сенатор считает это грубым нарушением международного права. Он добавил, что в Америке предлагает вести переговоры на важную тему и при этом «суют палки в колеса по формальным основаниям».

По мнению Морозова, это означает, что «реальные решения американцев не очень волнуют».