Мир 27 ноября 2023, 18:09 Политик Медведчук заявил, что Украина стала банкротом и не может жить без финансовой поддержки

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Режим Зеленского рухнет, если лишится поддержки со стороны Запада. Таким мнением с KP.RU поделился председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский превратил Украину в страну, которая фактически является банкротом. И без внешних инвестиций она уже просто не сможет существовать.

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«Украина стала страной банкротом, которая не может существовать без внешних вливаний, а половина ее населения побирается по миру. И подобная безумная политика поддерживается Западом», — подчеркнул Медведчук.

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