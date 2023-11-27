Мир 27 ноября 2023, 15:20 Политик Медведчук: риторика президента Зеленского основана на страхе перед Россией Официальный сайт президента Украины

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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заметил сходства в риторике президента Украины Владимира Зеленского и Адольфа Гитлера. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Вся нынешняя риторика Зеленского основана на страхе перед Россией, которой он хочет запугать весь мир. Но Гитлер точно так же пугал русскими ордами Европу и привел-таки страшную войну в собственный дом», — высказался Медведчук.

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По его словам, украинский лидер подавляет любое мнение, которое отличается от официальной позиции киевского режима. Аналогичный подход использовал и Гитлер, добавил политик.