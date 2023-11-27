Мир 27 ноября 2023, 18:16 Политик Медведчук: президент Зеленский пытается оправдать потери ВСУ «воспеванием смерти»

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Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук указал на попытки президента Владимира Зеленского оправдать огромные потери ВСУ «воспеванием смерти». Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Нацизм всегда связан с культом смерти, поскольку его недальновидная агрессия всегда приводит к большим потерям, и надо как-то их оправдывать. И тогда нацисты воспевают смерть, утверждая, что это хорошо, поскольку врагов погибает еще больше. И именно такую риторику ведет сегодня команда Зеленского», — объяснил Медведчук.

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По его словам, украинский лидер меняет смерти своих военных на внешнее финансирование страны.