27 ноября 2023, 18:16
Политик Медведчук: президент Зеленский пытается оправдать потери ВСУ «воспеванием смерти»
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук указал на попытки президента Владимира Зеленского оправдать огромные потери ВСУ «воспеванием смерти». Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Нацизм всегда связан с культом смерти, поскольку его недальновидная агрессия всегда приводит к большим потерям, и надо как-то их оправдывать. И тогда нацисты воспевают смерть, утверждая, что это хорошо, поскольку врагов погибает еще больше. И именно такую риторику ведет сегодня команда Зеленского», — объяснил Медведчук.
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По его словам, украинский лидер меняет смерти своих военных на внешнее финансирование страны.
Владимир Зеленский
Украина
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