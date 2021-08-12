Политик: Латвия должна взять ответственность за беженцев

Латвийский политик Янис Кузинс выразил мнение, что правительство страны должно нести ответственность за беженцев из Ирака и Афганистана, которые уезжают с родины. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он выразил такое мнение в ответ на намерения властей построить на границе забор, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Кузинс считает, что правительство должно нести за них ответственность.

«Ответственность Латвии в этом тоже есть, потому что латвийская армия участвовала в операциях в Афганистане и Ираке», — сказал он.