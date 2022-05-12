Политик Кузинс: пророссийские партии не будут участвовать в выборах в Латвии

Политик Янис Кузинс рассказал, что политические партии в Латвии не имеют право агитировать за государства, в которых нарушаются принципы демократии. К таким отнесли Россию. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что в подписанный в 1994 году договор между Россией и Латвией внесли новый пункт.

«В связи с российской агрессией на Украине требуют вернуть суверенитет Украине, вернуть все территории. 16 мая этот пункт вступает в силу», — пояснил Кузинс.

В связи с этим партиям будет запрещено агитировать за сотрудничество с Россией, заключил он.