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    02 октября 2021, 09:48

    Политик Кобахидзе: Саакашвили попытался совершить государственный переворот

    Антон Ишбульдин

    Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что вернувшийся в страну экс-президент Михаил Саакашвили пытался совершить государственный переворот. Слова политика привело РИА «Новости».

    Политик Кобахидзе: Саакашвили попытался совершить государственный переворот

    Глава руководящей партии сообщил, что правоохранительные органы Грузии вовремя приняли меры, чтобы предотвратить совершение преступления.

    «Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну», — высказался Ираклий Кобахидзе.

    Вечером 1 октября Михаила Саакашвили задержали. Опальному политику грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

    О прибытии на родину Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook 1 октября, пожелав подписчикам доброго утра.

    Ранее политик заявлял, что планирует вернуться в Грузию, чтобы помочь защитить гражданам их права. Саакашвили рассчитывал прибыть в страну во время проведения местных выборов.