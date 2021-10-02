Политик Кобахидзе: Саакашвили попытался совершить государственный переворот

Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что вернувшийся в страну экс-президент Михаил Саакашвили пытался совершить государственный переворот. Слова политика привело РИА «Новости».

Глава руководящей партии сообщил, что правоохранительные органы Грузии вовремя приняли меры, чтобы предотвратить совершение преступления.

«Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну», — высказался Ираклий Кобахидзе.

Вечером 1 октября Михаила Саакашвили задержали. Опальному политику грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

О прибытии на родину Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook 1 октября, пожелав подписчикам доброго утра.

Ранее политик заявлял, что планирует вернуться в Грузию, чтобы помочь защитить гражданам их права. Саакашвили рассчитывал прибыть в страну во время проведения местных выборов.