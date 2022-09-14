Политик Кобахидзе допустил голосование за открытие в Грузии второго фронта против России | 360°

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Политик Кобахидзе допустил голосование за открытие в Грузии второго фронта против России

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта»  Георгий Кобахидзе рассказал, что в стране рассматривается вариант открытия второго фронта против России. Об этом сообщил сайт "Политика сегодня" со ссылкой на Первый канал Грузинского телевидения.

Политик уточнил, что власти Грузии не в восторге от этой идеи. Тем не менее они планируют спросить мнение жителей страны на этот счет.

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«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России», - подчеркнул Кобахидзе.

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