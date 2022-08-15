Политик из Великобритании заявил, что Лавров переигрывал Джонсона в переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда последний возглавлял британское внешнеполитическое ведомство.Такое заявление сделал в беседе с Espreso член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.

По его мнению, на посту главы МИД пока еще действующий британский премьер был слишком слаб во время контактов с РФ.

«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — сказал Брайант.

Однако политик не стал уточнять, какие именно переговоры между Россией и Великобританией имеет в виду.

Брайант заявил, что плохо относится к Джонсону, поскольку считает его ужасным лжецом.