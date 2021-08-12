Политик из Крыма призвал Запад не участвовать в украинском саммите «Крымская платформа»

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сказал, что участие Запада в украинском саммите «Крымская платформа» будет иметь для него неприятные последствия. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Утро.ру», Мурадов считает необходимым наказать участников саммита, так как, по его мнению, эти страны ставят под сомнение территориальную целостность России.

Он предложил арестовать активы участников, запретить въезд в Россию и внести их в список недружественных стран. Для таких мер нужно решение федеральных властей, уточнил Мурадов.

Саммит «Крымская платформа» запланирован на 23 августа. Украинское правительство выслало приглашение странам Евросоюза, Великобритании и США.

Ранее член Совета Федерации РФ от республики Крым Сергей Цеков высказался по поводу заявления Эмине Джапаровой о нехватке денег на проведение саммита. По словам сенатора, эта политическая площадка превратилась в клуб русоненавистников.

По мнению сенатора, рано или поздно участникам саммита придется признать полуостров частью России. Кроме того, они будут думать над тем, как восстанавливать нормальные отношения с соседним государством.