Политик из Канады упрекнул пчелу в гомосексуальных наклонностях

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд во время пресс-конференции случайно проглотил пчелу и позволил себе гомофобное высказывание на публику. Об этом сообщило издание CBC News.

«Боже правый, я только что проглотил пчелу», — сказал политик сквозь сильный кашель.

Присутствующие начали беспокоиться за Форда. Политик попил воды и решил сделать вид, будто все под контролем. Однако скрыть дискомфорт ему не удалось. Один из присутствующих спросил Форда, как он себя чувствует.

Представитель региональной власти извинился. Однако сразу после этого политик позволил себе антитолерантное высказывание в адрес насекомого, против своей воли ставшим завтраком Форда.

«Извините, ребята. Маленький мужеложец ушел», — обратился он к публике.

По его словам, внезапный перекус направился «прямо в люк». О текущем состоянии пчелы пока ничего не известно.

Сама пресс-конференция была посвящена здравоохранению. На ней обсуждали возможность приватизации этой сферы.