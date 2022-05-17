Французский политик Стефан Буффето осудил Евросоюз за потворство гегемонии США и «непостижимо неуклюжую» политику в отношении России. Его статья вышла в издании Boulevard Voltaire.

Стефан Буффето возмутился высказываниями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она буквально объявила России войну, хотя у Евросоюза нет ни армии, ни настоящей дипломатии, ни возможности и намерения вступать в вооруженный конфликт.

«Европейская политика в отношении России после распада советского блока была непостижимо неуклюжей. Надо было после 70 лет коммунистических преступлений вспомнить, что до 1917 года Российская империя была нашим союзником», — написал он.

Политик отметил, что было бы разумней реинтегрировать бывшие советские республики в европейскую политику, чтобы воспользоваться своим присутствием в Евразии для обеспечения баланса в этой части мира. Однако было сделано обратное. Автор статьи обвинил в этом влияние США, которые всегда были противниками империй, отличных от их собственной. Американцы уже дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену. Главе Еврокомиссии следует задуматься об этом, а не играть роль главнокомандующего несуществующей армии, отметил он.