Политик Богданов провел встречу с членом политбюро ХАМАС

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт МИД РФ.

Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили ситуации на палестинских территориях и в секторе Газа. Кроме того, был затронут вопрос восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины.