Политик Белик обвинил Джонсона в русофобии

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщил RT.

Он заявил, что Джонсон придерживался русофобской политики.

«Он был тем одиозным политиком, который, не стесняясь в выражениях, оскорблял русский народ, нашу страну и откровенно нахваливал и натравливал на нас Украину», — считает Белик.

Также он заявил, что премьер показал, как не следует вести внешнюю политику.