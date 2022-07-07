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    07 июля 2022, 16:02

    Политик Белик обвинил Джонсона в русофобии

    Дарья Морозова

    Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщил RT.

    Он заявил, что Джонсон придерживался русофобской политики.

    «Он был тем одиозным политиком, который, не стесняясь в выражениях, оскорблял русский народ, нашу страну и откровенно нахваливал и натравливал на нас Украину», — считает Белик.

    Также он заявил, что премьер показал, как не следует вести внешнюю политику.