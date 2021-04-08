Источник в администрации президента США Джозефа Байдена сообщил, что Минюст еще в прошлом месяце утвердил как минимум два пакета новых санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Окончательно решение по ним еще не принято, и не ясно, одобрят ли их в полном объеме.

Собеседник издания Politico рассказал, что запретительные меры могут коснуться компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство и последующую эксплуатацию газопровода, и ее директора Маттиаса Варнига. Однако Минюст медлит, и пока неизвестно, будут ли эти меры реализованы. Конгресс рассмотрит новые санкции в мае.

Источник утверждает, что Байден испытывает колоссальное давление Капитолия. Сенаторы обеих партий подталкивают его к фактическому выводу газопровода из строя пока не стало слишком поздно. Они публично призвали белый дом ускорить принятие новых запретительных мер.

Также стало известно, что в Белом доме обсуждается назначение экс-координатора Госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна спецпосланником США по переговорам о прекращении строительства «Северного потока — 2».

Некоторые официальные лица опасаются, что это решение будет контрпродуктивным, и еще больше затягивают принятие новых санкций против «Северного потока — 2».