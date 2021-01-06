Politico: Трамп признал поражение на выборах

По словам одного из собеседников издания, Трамп смирился с проигрышем в последние недели. В материале говорится, что Трамп «просто разочарован» таким результатом на выборах.

Источники Politico сообщают, что Трамп также понимает, что в среду, 6 января, Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердят победу избранного президента Джо Байдена.

Несмотря на то, что Трамп, по словам источников издания, признает в частных разговорах свое поражение, он все же утверждает, что выиграл бы честные выборы, уточнило издание «Политика сегодня».