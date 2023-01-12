Мир 12 января 2023, 09:06 Politico связало позицию Шольца по танкам для Украины с мнением Байдена Politico: позиция канцлера Шольца по танкам для Украины будет зависеть от мнения Байдена

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Маловероятно, что немецкий канцлер Олаф Шольц изменит скептический взгляд на поставки боевых танков на Украину. Это может случиться, если американский президент Джо Байден подаст сигнал. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на два источника в правительственных кругах Германии.

«Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже ранее тесно координировал свои действия», — заявило издание.

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Оно напомнило, что Байден и Шольц на прошлой неделе сделали совместное заявление о поставках систем Patriot и БМП киевскому режиму. Канцлер ФРГ до этого уже не раз говорил, что намерен поддерживать тесные контакты с союзниками страны по данному вопросу.

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Президент Польши Анджей Дуда 11 января сообщил о решении польских властей передать танковую роту Украине. Он отметил, что для реализации этого плана нужно выполнить формальные требования и согласовать данный вопрос.