Politico: Путин прав в прогнозе об отношении Запада к Украине

Президент России Владимир Путин прав в оценке отношения коллективного Запада к Украине, заявил политолог Раджан Менон в материале для американского издания Politico. Эксперт пояснил, что имеет в виду ослабление западной помощи киевским властям по мере того, как экономический эффект от украинского кризиса будет расти.

«Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав», — написал Менон.

По мнению политолога, Запад в ближайшем будущем значительно сократит объем поставок вооружения для ВСУ. Менон пояснил, что снижение поддержки будет усиливаться из-за ухудшения экономической ситуации в западных странах. Происходит это из-за санкций, которые они вводили против РФ, но в итоге пострадали сами. Менон обратил внимание на то, что Путин уверен в том, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа.

Ранее обратное воздействие санкций на экономику РФ отмечал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его словам, Россия вышла из ситуации победителем в экономическом и политическом плане.