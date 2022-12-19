Мир 19 декабря 2022, 09:08 Politico предсказало замедление американской помощи Украине Politico написало, что США задумались о замедлении помощи Украине

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Американские чиновники полагают, что помощь киевскому режиму со стороны Конгресса США станет замедляться, сообщило издание Politico. Европе в связи с этим также будет сложнее помогать Украине.

Издание написало, что помощники Белого дома в частных разговорах уже давно говорили о неизбежном замедлении поддержки украинских властей. Источники заявляли, что в планах администрации Джо Байдена — обеспечить всю необходимую помощь Украине зимой, учитывая проблемы страны со светом и теплом.

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Американские чиновники, по данным издания, сейчас ведут переговоры с умеренными республиканцами в Конгрессе, а также лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, поддерживающими продолжение поставок на Украину. По сведениям Politico, Пентагон также говорил на эту тему с республиканцами.

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Белый дом считает, что европейским государствам будет в ближайшее время труднее оказывать помощь киевскому режиму на фоне энергокризиса. Штаты полагают, что также ЕС будет опасаться новый волны беженцев с Украины и рецессии.