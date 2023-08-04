Мир 04 августа 2023, 11:06 Politico назвало пощечиной Зеленскому вызов Моравецким украинского посла Politico назвало пощечиной президенту Зеленскому вызов премьером Моравецким посла Украины РИА «Новости»

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Решение Польши продлить запрет на закупку ряда сельскохозяйственных товаров с Украины и реакция польского премьера Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве оказались пощечиной для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написало издание Politico.

«В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев», — заявили журналисты издания.

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Они отметили, что сначала спор был о зерне, но теперь стороны не могут договориться о ягодах — смородине и малине. Фермеры Польши пожаловались на то, что дешевые продукты с Украины формируют невыгодные для них цены.

Также отношения между странами усложнились после вызова польского посла в МИД Украины из-за слов о том, что киевский режим должен высказывать большую благодарность за оказываемую Польшей поддержку. Моравецкий после этого вызвал на ковер украинского посла в Варшаве.