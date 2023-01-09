Мир 09 января 2023, 19:44 Политической карьере Зеленского предрекли скорый конец Экономист Соскин: расследование в США по военной помощи Украине положит конец Зеленскому РИА «Новости»

Читать 360tv в

Режиму Зеленского на Украине придет конец, когда Конгресс США увидит коррупционную схему в поставках оружия стране. Об этом заявил экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

По его словам, спикер Конгресса Кевин Маккарти получил распоряжение тщательным образом отследить, на что и каким образом потрачены деньги, которые передали Украине в качестве военной помощи. Политик должен разобраться, нет ли в этом вопросе «коррупционной составляющей», например, денег, которые «отмыли» и вернули Байдену и Демократической партии через сына президента США.

Реклама

«Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный конец», — сказал Соскин.

Реклама

Ранее экономист прокомментировал слова Зеленского о развитии Украины. Он назвал президента наивным ребенком и клоуном, поверившим в обещания европейских лидеров помогать в восстановлении страны.