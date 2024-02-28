Мир 28 февраля 2024, 00:53 «Политический спектакль». Лавров поставил Макрона на место Лавров: «ракетная коалиция» западных стран станет самоубийством РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недавние агрессивные заявления французского президента Эммануэля Макрона «политическим спектаклем». Дипломат предупредил, что создание ракетной коалиции станет самоубийством для западных стран.

По словам Лаврова, заявления Макрона — это лишь «медийный скандал», цель которого — прикрыть отсутствие реальных результатов в помощи Украине. Дипломат добавил, что единственный итог всех встреч с обсуждением украинского конфликта и формулы мира президента Украины Владимира Зеленского — общая фотография участников.

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«И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет наше разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству. Смешно», — сказал Лавров.

В Париже прошла конференция лидеров стран Евросоюза, участники которой договорились создать коалицию для обеспечения Украины ракетами средней и большой дальности для ударов по российской территории.

По итогам встречи Макрон заявил, что не исключает того, что европейские страны отправят на Украину своих солдат, хотя и признался, что по этому вопросу пока «нет консенсуса». А немецкий министр обороны Борис Писториус выразился яснее, сообщив, что идею Макрона не поддержал ни один участник конференции.