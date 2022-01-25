Политический обозреватель Карлсон: США не выгоден конфликт с Россией из-за Украины

Телеведущий, политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что США не выгоден конфликт с Россией из-за Украины. Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт».

Он уточнил, что состояние экономики Штатов сейчас не самое лучшее, и открытое противостояние ослабит ее еще сильнее. Также Карлсон добавил, что если правительство США ограничит поставки техники в Россию, то их в этом вопросе заменит Китай.

По его мнению, политикам, которые продвигают этот конфликт, нужно пересмотреть свою линию поведения, а журналистам перестать раздувать ситуацию в СМИ.