Мир 20 февраля 2023, 18:52 Политический обозреватель Дор заявил, что США не знают деталей ситуации на Украине

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Жители США не знакомы с ситуацией на Украине. Таким мнением поделился политический обозреватель Джимми Дор в беседе с ведущим программы Going Underground Афшином Раттанзи. Об этом сообщил RT.

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По словам специалиста, американцы также не следят за развитием ситуации с Китаем. Джимми Дор подчеркнул, что средства, которые власти США направляют на Украину, могли бы решить проблему бездомности в стране.

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