Мир 19 марта 2024, 11:50 Политический обозреватель Арешев: НАТО хочет создать дополнительный фронт для РФ с помощью Грузии

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Генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Грузию и заявил, что страна очень важна для альянса. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политический обозреватель Андрей Арешев.

По его мнению, появление политика в Грузии связано с обстановкой на Украине.

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«На фоне неудач Киева альянс хочет с помощью Грузии организовать для России дополнительный фронт», — отметил эксперт.

Однако данные меры приведут к проблемам не только у РФ, но и у государств Южного Кавказа. Понимание такого исхода можно увидеть в позиции грузинских властей, заключил специалист.