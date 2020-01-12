Лидер абхазской оппозиции Бжания заявил, что политический кризис в Абхазии преодолен. Он отметил, что это произошло в том числе, благодаря содействию Нургалиева и Суркова.

Сегодня вечером президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы государства. Парламент в понедельник рассмотрит заявление об отставке. При этом сам глава абхазского правительства пока не намерен временно исполнять обязанности главы государства.

Ранее сообщалось, парламент Абхазии предложил действующем президенту республики уйти в отставку после того, как 9 января в Сухуме протестующие ворвались в здание администрации и потребовали его ухода.

ЦИК Абхазии назначила повторные выборы президента на 22 марта. В них также собирался принять участие и Хаджимба. При этом после объявления даты выборов власти Абхазии выразили несогласие с таким решением ЦИК, так как оно, по мнению официальных представителей Хаджимбы, принималось на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и давления на судей.