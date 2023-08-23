Мир 23 августа 2023, 18:45 Политический консультант Дубравский: в России фаворитом американской президентской гонки считается Трамп

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Выборы президента США пройдут в 2024 году. Лидером предвыборной гонки россияне считают Дональда Трампа, сообщил политический консультант Павел Дубравский сайту dailymoscow.ru.

По словам эксперта, согласно исследованию компании «Дубравский Консалтинг», за кандидатуру Трампа выступают 27% соотечественников. Рон Десантис набирает 1%, остальные кандидаты в президенты проходят ниже этого значения.

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Отмечается, что республиканские дебаты в США пройдут в ночь с 23 на 24 августа.