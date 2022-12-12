Мир 12 декабря 2022, 02:55 «Политический идиот». Пушков раскритиковал французского генерала за слова об ударах по парадам на 9 Мая Сенатор Пушков назвал идиотом генерала Франции за высказывание об ударах ВСУ по парадам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сенатор Алексей Пушков резко высказался в своем Telegram-канале в адрес отставного генерала Иностранного легиона Франции Мишеля Яковлеффа. Тот заявил, что украинские военные могли бы нанести удары по российским парадам Победы 9 мая.

По мнению сенатора, такие «политические идиоты» могут развязать прямой конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией.

Реклама

«Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал Пушков.

Реклама

Несколько дней назад Яковлефф призвал украинских военнослужащих ударить по местам проведения массовых мероприятий 9 мая. В качестве цели он предложил выбрать колонну марширующих бойцов на Красной площади.

Ранее российский сенатор назвал экс-главу британского правительства Бориса Джонсона — хладнокровным политиком, скрывающийся за «образом лохматого увальня».

Пушков напомнил о встрече с Джонсоном, которая состоялась в 2017 году. В преддверии встречи с Сергеем Лавровым главы МИД Британии похвастался своими «одесско-русскими корнями» и заявил о чувстве «причастности к России».