Политический эксперт: Украина не сможет разорвать отношения с Россией

Политический эксперт Юрий Кот объяснил, почему Украина не может себе позволить разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, для Украины это «подобно смерти». Заявление бывшего посла Уркаины в США Валерия Чалого политолог назвал провокационным. Ранее Чалый призвал готовиться к разрыву дипломатических отношений с РФ.

«Он пытается напомнить о себе и своем существовании. Если бы Незалежная могла себе позволить разрыв дипотношений, она бы уже давно это сделала», — считает Кот.