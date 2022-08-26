Политический эксперт Кот заявил, что Прибалтика потеряет часть бюджета после запрета въезда россиян
Политический эксперт Юрий Кот считает, что Прибалтике невыгодно запрещать россиянам въезд, так как они формируют ее бюджет. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он пояснил, что в Латвии, Литве и Эстонии всегда было много туристов из России. После введения ограничений эти страны лишатся части доходов от туризма.
«Главные туристы в Прибалтике — это граждане России, которые формируют бюджет стран», — заключил Кот.