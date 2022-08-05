Политический эксперт Юрий Кот рекомендовал украинским беженцам переезжать из Европы в Россию

Общественный деятель, политический эксперт Юрий Кот порекомендовал украинским беженцам, которые уехали в Европу, переезжать в Россию. Об этом он сообщил в беседе с ИА Nation News.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что украинские беженцы стали жаловаться на тяжелые условия труда в европейских странах. Многие работодатели предлагают им нечеловеческие условия труда.

«С чего бы им жаловаться? Они же все так мечтали про Европу, так хотели в ЕС. Представьте себе, что угнанные в свое время, в 1941 году, советские люди из оккупированных Германией территорий вдруг начали жаловаться, что их плохо кормят, у них тяжелая работа», — прокомментировал ситуацию Кот.

По словам политолога, украинцы могут устроить митинг, как они привыкли делать в Киеве на майдане.

«Единственный выход для всех этих беженцев — это возвращаться домой, на все освобожденные Россией территории», — резюмировал Кот.