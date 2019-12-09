  • Политический аналитик объяснил, для чего Зеленскому нужен «нормандский формат»

    09 декабря 2019, 13:17

    Ирина Нагайникова

    Политический аналитик Павел Шипилин рассказал, в чем для Украины заключается смысл встречи президента страны Владимира Зеленского с лидерами России, Германии и Франции. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

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    «Я подозреваю, что „нормандский формат“ нужен Зеленскому для того, чтобы в первый раз, так сказать, встретиться на высшем уровне с Путиным, Меркель и Макроном. Я бы хотел, чтобы понимали суть Минских соглашений. Минские соглашения — это шанс Украины вернуться в цивилизованное русло. После того, как произошел госпереворот, государство надо перезапустить, надо внести изменения в конституцию, которые должны быть вынесены на общий референдум», - заявил Шипилин.

    По словам аналитика, на этих переговорах не могут быть достигнуты какие-либо новые договоренности. Он указал на статус Минских соглашений как резолюции Совета безопасности ООН.

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    «Международное сообщество поручило Украине урегулировать этот вопрос, внести соответствующие изменения в конституцию, чего Украина не делает», — отметил Шипилин.

    Напомним, встреча в «нормандском формате» проходит сегодня, 9 декабря, в Париже. На ней запланировано обсуждение урегулирования конфликта в Донбассе.