Радикалы, флаги и тухлые яйца. Киев перевернули с ног на голову, провожая Зеленского на «нормандскую» встречу Подробнее

«Я подозреваю, что „нормандский формат“ нужен Зеленскому для того, чтобы в первый раз, так сказать, встретиться на высшем уровне с Путиным, Меркель и Макроном. Я бы хотел, чтобы понимали суть Минских соглашений. Минские соглашения — это шанс Украины вернуться в цивилизованное русло. После того, как произошел госпереворот, государство надо перезапустить, надо внести изменения в конституцию, которые должны быть вынесены на общий референдум», - заявил Шипилин.

По словам аналитика, на этих переговорах не могут быть достигнуты какие-либо новые договоренности. Он указал на статус Минских соглашений как резолюции Совета безопасности ООН.

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«Международное сообщество поручило Украине урегулировать этот вопрос, внести соответствующие изменения в конституцию, чего Украина не делает», — отметил Шипилин.

Напомним, встреча в «нормандском формате» проходит сегодня, 9 декабря, в Париже. На ней запланировано обсуждение урегулирования конфликта в Донбассе.