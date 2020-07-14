Политических диссидентов принудительно вернут в Турцию

По данным портала «Политика сегодня», за последнее время в страну вернули около сотни граждан, которые критиковали президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Известно, что тайные соглашения с Турцией подписали страны, где ООН выявила нарушения прав человека, касающиеся похищения турецких граждан.