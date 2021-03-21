Россия продолжает сотрудничество с Великобританией в сфере экономики и культуры. При этом в политической плоскости отношения двух страны «практически умерли». Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — сказал Келин в интервью радиостанции LBC.

Он добавил, что британские власти придерживаются враждебного курса в отношении России. Такой выбор не находит понимания у Москвы, считает посол. Келин подчеркнул, что чаще всего Лондон заявляет о нарушении прав человека в России. Но такая позиция является неконструктивной, так как нет стран, где не было бы случаев нарушения прав человека.

«У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека — это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», — заключил посол.

Ранее британские власти решили увеличить количество ядерных головок для ракет на 40%. Таким образом Лондон намерен «эффективнее противостоять угрозам со стороны России и Китая».