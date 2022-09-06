Новый премьер Британии Лиз Трасс: что изменится в отношениях с Россией | 360°

Мир 06 сентября 2022, 15:47 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:44) Поделиться Telegram

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Viber «Политическая неудачница». Как изменятся отношения Лондона и Москвы при Лиз Трасс Политолог Донцов: биография Лиз Трасс говорит о том, что она политическая неудачница РИА «Новости»

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Приход Лиз Трасс к власти в Великобритании может испортить отношения с Россией. Такую вероятность не исключил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Правда, политологи уверены, что смена фамилии премьер-министра роли не сыграет: слишком уж давно в правящих кругах Великобритании укрепился антироссийский курс. А исправить что-то под силу лишь самим британцам, которые не поддерживают власть.

Ухудшение отношений между Москвой и Лондоном

Отношения между Россией и Великобританией могут ухудшиться после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании. В связи с этим нужно быть готовыми к любому развитию событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого, можно предположить, что особо ничего не поменяется в обозримой перспективе», — рассказал он в эфире телеканала РБК.

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На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, Песков ответил, что «этого нельзя исключать, учитывая непредсказуемость».

«Их шаги иррациональны, они делают шаги, которые вредят их собственным интересам. <…> Нужно быть готовыми к любому развитию событий», — добавил Песков.

РИА «Новости»

Антироссийский настрой как часть политики Великобритании

Ждать существенных изменений в политике Великобритании в отношении России при Трасс не стоит. Об этом «360» рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. Он напомнил, что агрессивная риторика — основа позиции Великобритании в отношении России как минимум с 2007 года. А в последнее время она лишь усилилась.

«Что касается позиции [ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона и Лиз Трасс, они очень схожие. <…> Позиция Великобритании в отношении РФ не просто агрессивная, фактически эта страна находится в авангарде антироссийской политики и даже формирует ее», — пояснил Шаповалов.

По его словам, достаточно сложно представить, что появление другой фамилии на посту премьер-министра поменяет что-то в действиях правящей партии, поскольку антироссийский консенсус уже сформирован. Изменения могут произойти, но не сейчас, а после выборов.

«На данный момент мы видим, что произошли косметические изменения. Просто-напросто убрали политика, который слишком сильно оскандалился. Одновременно решили проблему спуска пара негативных настроений в британском обществе. Но направленность британской политики это не поменяет», — подчеркнул политолог.

РИА «Новости»

Британское общество как надежда на смену политики страны

Он также отметил, что британское общество не поддерживает Лиз Трасс. Та процедура, в результате которой она стала премьером, далека от демократических принципов.

«Трасс была министром иностранных дел. Пожалуй, самым некомпетентным, наиболее агрессивно настроенным в отношении России. К тому же она осталась в истории как человек, который не знает предмет своей деятельности, потому что считает, что Воронежская и Ростовская области оккупированы РФ», — пояснил Шаповалов.

Он уверен, что замена премьер-министра не окажет влияния и на ситуацию на Украине. По его словам, важны лишь действия России по демилитаризации и денацификации.

«Также есть надежда, что британское общество, которое уже выступает против политики правительства, все-таки усилит свои протесты и принудит нынешнее правительство уйти в отставку, а следом — сменить курс», — отметил политолог.

РИА «Новости»

О недовольстве британцев кандидатурой Трасс напомнил и коллега Шаповалова — политолог Никита Донцов. Он добавил, что за политика голосовали члены правящей партии. При этом она не набрала абсолютное большинство голосов.

«Думаю, против ее оппонента (Риши Сунак — прим. ред.) сыграл фактор бытового шовинизма, потому что он индус по национальности. Не очень хотели премьер-министра индуса. Трасс все же великобританка. Люди к ней относятся лояльнее, но очевидно, что рейтинг ее низкий, а антирейтинг — высок. Если почитать биографию Трасс, окажется, что она политическая неудачница», — заключил Донцов.

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