Эксклюзив 23 января 2023, 13:11 Политическая ловкость Эрдогана — его «козырь» на предстоящих выборах Политолог Мартынов: предстоящие президентские выборы станут непростыми для Эрдогана РИА «Новости»

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Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал дату следующих президентских выборов — 14 мая. Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью «360» предположил, что перед голосованием лидер восточной страны сделает несколько ярких и весомых заявлений относительно ситуации в мире.

Также он подчеркнул, что предстоящие выборы являются плановыми, а не внеочередными.

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«От Эрдогана всегда стоит ожидать решительных действий и заявлений. В том числе и по конфликту между Россией и Украиной, поскольку у турецкого лидера особая позиция по этому вопросу», — сказал Мартынов.

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По его словам, не менее волнующей для восточной страны темой является членство Швеции и Финляндии в НАТО.

«Эрдоган всегда подчеркивает, что его цель как политика — обеспечить национальные интересы своего государства. Он ведет игру, безусловно. Но благосостояние Турции у него всегда в приоритете», — сказал собеседник «360».

По словам Мартынова, в родной стране Эрдогана есть и внутренние проблемы вроде рекордной инфляции. Однако турецкий лидер извлекает выгоду даже там, де остальные несут убытки.

«Национальную валюту Турции — лиру — лихорадит последние года два. Украинский кризис нанес убытки многим странам. При этом Эрдоган во всем этом извлекает выгоду для своего государства и для сограждан. Это даст ему большое преимущество на предстоящих президентских выборах», — сказал Мартынов.

При этом он отметил, что грядущее голосование нельзя считать заранее решенным в пользу Эрдогана. По мнению собеседника «360», турецкому лидеру придется непросто в ходе предвыборной гонки. В числе возможных препон Мартынов выделил иностранное вмешательство.

«Поскольку Эрдоган в течение нескольких лет ярко и упорно демонстрирует подчеркнуто суверенную самостоятельную политику — по крайней мере в российско-турецких отношениях — можно предположить, что по уже сложившейся традиции будут попытки внешнего вмешательства в эти выборы», — предположил политолог.

В числе возможных интересантов н выделил так называемых «американских друзей». Мартынов отметил, что власти Турции осознают риски и принимают меры.