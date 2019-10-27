Политическая кухня улиц. Рестораны в Гонконге окрасились в поддержку и против митингов

В Гонконге рестораны решили обозначить свою позицию по поводу протестов, раздирающих регион уже несколько месяцев.

Владельцы принимают одну из сторон — за протесты помечают свои заведения «желтой лентой», те, кто поддержал Пекин в этом вопросе, отмечены «голубой лентой».

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В таком виде их отметили и на карте города. Чтобы клиенты могли есть в соответствии со своими политическими взглядами.

Весной этого года в Гонконге был инициирован законопроект об экстрадиции заключенных. Если бы его приняли, он позволил местным властям задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми Гонконг не имеет соглашений об экстрадиции, включая материковый Китай и Тайвань.

Это вызвало повсеместное недовольство жителей региона, они вышли на митинги с требованием отказаться от проекта. Все это привело к тому, что в июле 2019 года на улицах оказались сотни тысяч человек. Они устраивали стычки с полицией, перекрывали дороги и аэропорты.